При пожаре на "Адмирале Кузнецове" пострадали двенадцать человек. Еще трое пропали

Двенадцать человек пострадали во время пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", шестеро их них находятся в реанимации. Еще три человека пропали без вести, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Напомним, 12 декабря на "Адмирале Кузнецове", который проходит ремонт и модернизацию на мурманском заводе "Звездочка", произошел пожар. Как рассказали в "Объединенной судостроительной корпорации", причиной возгорания могли стать сварочные работы: горячая окалина упала в трюм и подожгла там остатки мазута.



По разным данным, площадь пожара составляет от 120 до 600 квадратных метров.