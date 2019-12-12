Следователь по делу Серебренникова стал генералом

Следователь Следственного комитета России Александр Лавров повышен в звании до генерал-майора юстиции. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 12 декабря. Лавров известен тем, что занимался делом режиссера Кирилла Серебренникова.

По данным следствия, режиссер в 2011-2014 годах совместно с продюсерами и бывшей чиновницей Минкульта похитили 133 из 214 миллионов рублей. Средства были выделены государством на развитие и популяризацию современного искусства в рамках проекта "Платформа".

Изначально Кирилл Серебренников находился под домашним арестом, остальных фигурантов поместили под стражу. Меру пресечения постепенно смягчали.

В ноябре 2019 года Мещанский суд Москвы отказался брать с режиссера подписку о невыезде и оставил его на свободе. Сам Серебренников говорил, что не имел отношения к финансовой стороне проекта "Платформа". По его словам, на свою зарплату он иногда покупал костюмы на рынке в качестве реквизита, а также рассчитывал на орден.



В настоящее время слушания по делу возобновились по второму кругу.