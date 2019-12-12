В Вольске задержали отца и сына, которые везли по улице труп в санях

В Саратовской области задержали отца и сына, которые везли по улице труп на санках. 39-летний мужчина и его 17-летний сын подозреваются в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Саратовской области, о странных мужчинах сообщил в правоохранительные органы сообщил житель Вольска. Вечером 10 декабря он услышал на улице шум и решил, что во двор его дома забрались воры. Он успел разглядеть двоих человек, которые что-то бросили на улице и убежали. Как выяснилось, бросили они труп 39-летнего местного жителя, который везли в санях.

Впоследствии судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина умер из-за тупой травмы головы.

Как сообщает портал Вольск.Ru, личность погибшего уже установлена: это житель Вольска, который не так давно устроил пожар в доме на улице Первого Мая. Мужчина выпил спиртного и уснул с зажженной сигаретой. Как пожарные вынесли его из дома, безработный не помнил – он очнулся уже в больнице. От дальнейшей госпитализации он отказался, предпочтя вернуться домой.