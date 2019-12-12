В Одинцове десятки кошек оказались замурованными в квартире

В подмосковном Одинцове жители одного из домов требуют принять меры к хозяйке квартиры, где обитают около 20 кошек. Кормят животных нерегулярно, условий для их содержания нет. Соседи уверены, что женщиной движет отнюдь не любовь к животным, а совсем другие интересы.

Ночной скандал на лестничной клетке: жители пятиэтажки в подмосковном Одинцове пытаются понять, живы ли домашние питомцы соседки из квартиры номер 9.

- Скажите, зачем вы собрали кошек в своей квартире, заперли, а сами там не проживаете?

Если бы не участковый, то хозяйка квартиры перешла бы в рукопашную с соседкой снизу Натальей Бесединой — это она вызвала полицию и МЧС, чтобы вскрыли дверь.

Едкий запах уже не первый год отравляет жизнь соседям. Многие просто не выдерживают и заливают все щели монтажной пеной. На двери пишут оскорбления в адрес хозяйки квартиры. Соседи утверждают, что квартира номер 9 стала настоящей тюрьмой для кошек.

"Появление кошек определяется запахом в подъезде. Как только начинает сильно вонять, становится понятно, что их сильно много", — говорит Наталья Беседина.

Летом уже взламывали дверь, чтобы спасти животных. В квартире оказалось более 20 голодных кошек.

"Когда я зашла, мертвых не было. Они были голодные все. Гадят, где попало. Дикие-предикие. Их там так много", — рассказывает Ольга Попова.

Соседей возмущает, что хозяйка практически бросила животных. Домой приходит редко. Из-за неприятного запаха люди начали уезжать из дома.

По мнению местных жителей, женщина таким образом зарабатывает себе на жизнь: берет кошек на передержку и получает деньги от зоозащитников.

"Она, по-моему, не совсем нормальная женщина. Уже дверь вскрывали, котов выгнали. Теперь опять", — считает Ольга Попова.

Выяснилось, что владелица квартиры не платит и за коммунальные услуги. Долг уже более 200 тысяч рублей. Сейчас соседи злополучной квартиры хотят написать коллективное заявление в полицию, чтобы против хозяйки возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными, а после через суд выселить ее.