Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
12 декабря 201918:25

Заботливые отравители: как ради квартир московских пенсионеров сводят в могилу

В "Прямом эфире" – обсуждение расследования корреспондента программы Ермила Нечаева о том, как циничные мошенники сводят в могилу пенсионеров с "пожизненными" рентами.

В середине ноября в Москве была задержана очередная банда черных риелторов, которые заключали с пожилыми одинокими людьми такие договоры, а потом травили их сильнодействующими ядовитыми веществами.

Москвичке Наталье Волотовской повезло: циничные аферисты не успели довести свое дело до трагического конца, хотя пенсионерка до последнего не верила, что обаятельный и "заботливый" Виталий Демин ради квартиры желал ее смерти.

Женщина рассказывает, что боялась одинокой старости, и однажды решилась позвонить по объявлению, в котором обещали пожилым заботу и пожизненную ренту.

Аферисты взяли пенсионерку в оборот: покупали продукты, помогали с ремонтом, накрывали стол... Договор пожизненной ренты Волотовская с Виталием Деминым, который якобы работал в различных юридических фирмах.

Позже выяснилось, что все это время пенсионерке подливали в напитки яд: экспертиза обнаружила в крови Волотовской токсины. Довести свой преступный замысел в данном случае черным риелторам не удалось: в тот день, когда ее собирались убить, одного из банды полиция задержала прямо на пороге квартиры Волотовской.

Где сейчас находится Виталий Демин, на которого пенсионерка оформила завещание, пока неизвестно. По слухам, квартирный аферист уехал за границу, а соседи говорят, что у него "непростая семья", так что скрыться мошеннику не составляло труда.

Сейчас следователи подозревают, что банда черных риелторов орудует в столице уже давно, а их жертвами могли стать десятки одиноких пожилых людей.

Какие еще схемы захвата жилья используют аферисты? Как обманули с квартирой 91-летнюю москвичку Людмилу Чинаеву, и куда пропала предыдущая собственница этого жилья – тоже пожилая женщина? И о чем надо знать одиноким пенсионерам, чтобы не стать жертвами безжалостных преступников?

Подробнее об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Сейчас

18:37

Россия потратит на переселение соотечественников более 8 миллиардов

18:23

Гольдштейн сменил Левинталя на посту главы Еврейской АО

18:04

Индекс РТС преодолел отметку в 1500 пунктов

17:51

Левченко освободил кресло иркутского губернатора

16:32

На Украине задержаны предполагаемые убийцы Павла Шеремета

16:10

Доллар опустился в 25 июля

15:23

Жириновский "удревнил" Россию на 1127 лет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Гольдштейн сменил Левинталя на посту главы Еврейской АО

Гольдштейн сменил Левинталя на посту главы Еврейской АО

27 минут назад
Левченко освободил кресло иркутского губернатора

Левченко освободил кресло иркутского губернатора

1 час назад
Индекс РТС впервые с 2013 года преодолел отметку в 1500 пунктов

Индекс РТС впервые с 2013 года преодолел отметку в 1500 пунктов

1 час назад
В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта

В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта

1 час назад

Трансляции

Завтра, 13 декабря

12:00

Пресс-конференция глав МИД России и Никарагуа
15:00

Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной
15:00

Владимир Путин на митинге в честь юбилея КАМАЗа

19 декабря

11:55

Большая пресс-конференция Владимира Путина
Все трансляции
При пожаре на "Адмирале Кузнецове" пострадали двенадцать человек. Еще трое пропали

При пожаре на "Адмирале Кузнецове" пострадали двенадцать человек. Еще трое пропали

2 часа назад
Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам

Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам

1 час назад
А теперь - горбатка! В Россию из Эквадора прилетела муха, питающаяся человечиной

А теперь - горбатка! В Россию из Эквадора прилетела муха, питающаяся человечиной

1 час назад
Приложили мороженую курицу и уехали: московский журналист умер после визита скорой

Приложили мороженую курицу и уехали: московский журналист умер после визита скорой

3 часа назад
Ушел из жизни, но остался в истории: Москва простилась с Юрием Лужковым

Ушел из жизни, но остался в истории: Москва простилась с Юрием Лужковым

1 час назад
Звездные свадьбы года: дворец Паулины, катафалк Ксении и порванное платье Регины

Звездные свадьбы года: дворец Паулины, катафалк Ксении и порванное платье Регины

4 часа назад
Трамп раскритиковал Тунберг за "Человека года", призвав ее поработать над гневом

Трамп раскритиковал Тунберг за "Человека года", призвав ее поработать над гневом

2 часа назад
Задержаны трое подростков, избивших петербурженку из-за внешнего вида

Задержаны трое подростков, избивших петербурженку из-за внешнего вида

5 часов назад
Forbes назвал сто самых влиятельных женщин 2019 года

Forbes назвал сто самых влиятельных женщин 2019 года

1 час назад
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

5 часов назад
"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

8 часов назад
Британский пианист Пол Льюис исполнит "Лунную" сонату Бетховена в Доме музыки

Британский пианист Пол Льюис исполнит "Лунную" сонату Бетховена в Доме музыки

10 часов назад
О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

11.12.2019 14:26
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

09.12.2019 12:40
Частная массажистка во время лечебной процедуры сломала младенцу ноги

Частная массажистка во время лечебной процедуры сломала младенцу ноги

14 минут назад
Россия потратит на переселение соотечественников более 8 миллиардов

Россия потратит на переселение соотечественников более 8 миллиардов

17 минут назад
Задержан подозреваемый в убийстве 20-летней студентки РУДН

Задержан подозреваемый в убийстве 20-летней студентки РУДН

56 минут назад
Заботливые отравители: как ради квартир московских пенсионеров сводят в могилу

Заботливые отравители: как ради квартир московских пенсионеров сводят в могилу

1 час назад
Rambler предъявил права на популярное ПО с открытым кодом

Rambler предъявил права на популярное ПО с открытым кодом

1 час назад
Россиянин поджег дом друга, который его выгнал

Россиянин поджег дом друга, который его выгнал

1 час назад
"ВКонтакте" запустила "Воспоминания"

"ВКонтакте" запустила "Воспоминания"

2 часа назад
114 лет на троих: экс-футболисты приговорены за педофилию

114 лет на троих: экс-футболисты приговорены за педофилию

2 часа назад
В Вольске задержали отца и сына, которые везли по улице труп в санях

В Вольске задержали отца и сына, которые везли по улице труп в санях

2 часа назад
Следователь по делу Серебренникова стал генералом

Следователь по делу Серебренникова стал генералом

2 часа назад
В Одинцове десятки кошек оказались замурованными в квартире

В Одинцове десятки кошек оказались замурованными в квартире

2 часа назад
Женщина родила в машине, не доехав до роддома 300 метров

Женщина родила в машине, не доехав до роддома 300 метров

2 часа назад
Поветкин: на Олимпийские игры я с нейтральным флагом бы не поехал

Поветкин: на Олимпийские игры я с нейтральным флагом бы не поехал

2 часа назад
Суд закрыл дело Бувье, которого обвиняли в мошенничестве с картинами

Суд закрыл дело Бувье, которого обвиняли в мошенничестве с картинами

3 часа назад
Лариса Латынина выиграла чемпионат мира, будучи беременной

Лариса Латынина выиграла чемпионат мира, будучи беременной

3 часа назад
Собянин открыл движение по новому участку Южной рокады

Собянин открыл движение по новому участку Южной рокады

3 часа назад
Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

3 часа назад
Какие мультфильмы искали в Google в этом году

Какие мультфильмы искали в Google в этом году

3 часа назад
В России стало меньше семей, желающих улучшить жилищные условия

В России стало меньше семей, желающих улучшить жилищные условия

5 часов назад
Госдума вернула курилки в аэропорты

Госдума вернула курилки в аэропорты

5 часов назад
В списке худших фильмов десятилетия оказалась работа российского режиссера

В списке худших фильмов десятилетия оказалась работа российского режиссера

5 часов назад
Из принципа взаимности: Россия высылает двух немецких дипломатов

Из принципа взаимности: Россия высылает двух немецких дипломатов

5 часов назад
У автомобилей в России появится новый документ (как у стиральных машин)

У автомобилей в России появится новый документ (как у стиральных машин)

6 часов назад
Овечкин атаковал арбитра в матче НХЛ. Тот угодил в госпиталь

Овечкин атаковал арбитра в матче НХЛ. Тот угодил в госпиталь

6 часов назад
Топ-10 популярных зарубежных направлений у российских туристов в 2019 году

Топ-10 популярных зарубежных направлений у российских туристов в 2019 году

12 часов назад
"Танцы на пуантах": органный концерт в "Зарядье"

"Танцы на пуантах": органный концерт в "Зарядье"

11.12.2019 12:12

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку