Заботливые отравители: как ради квартир московских пенсионеров сводят в могилу

В "Прямом эфире" – обсуждение расследования корреспондента программы Ермила Нечаева о том, как циничные мошенники сводят в могилу пенсионеров с "пожизненными" рентами.

В середине ноября в Москве была задержана очередная банда черных риелторов, которые заключали с пожилыми одинокими людьми такие договоры, а потом травили их сильнодействующими ядовитыми веществами.

Москвичке Наталье Волотовской повезло: циничные аферисты не успели довести свое дело до трагического конца, хотя пенсионерка до последнего не верила, что обаятельный и "заботливый" Виталий Демин ради квартиры желал ее смерти.

Женщина рассказывает, что боялась одинокой старости, и однажды решилась позвонить по объявлению, в котором обещали пожилым заботу и пожизненную ренту.

Аферисты взяли пенсионерку в оборот: покупали продукты, помогали с ремонтом, накрывали стол... Договор пожизненной ренты Волотовская с Виталием Деминым, который якобы работал в различных юридических фирмах.

Позже выяснилось, что все это время пенсионерке подливали в напитки яд: экспертиза обнаружила в крови Волотовской токсины. Довести свой преступный замысел в данном случае черным риелторам не удалось: в тот день, когда ее собирались убить, одного из банды полиция задержала прямо на пороге квартиры Волотовской.

Где сейчас находится Виталий Демин, на которого пенсионерка оформила завещание, пока неизвестно. По слухам, квартирный аферист уехал за границу, а соседи говорят, что у него "непростая семья", так что скрыться мошеннику не составляло труда.

Сейчас следователи подозревают, что банда черных риелторов орудует в столице уже давно, а их жертвами могли стать десятки одиноких пожилых людей.

Какие еще схемы захвата жилья используют аферисты? Как обманули с квартирой 91-летнюю москвичку Людмилу Чинаеву, и куда пропала предыдущая собственница этого жилья – тоже пожилая женщина? И о чем надо знать одиноким пенсионерам, чтобы не стать жертвами безжалостных преступников?

Подробнее об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".