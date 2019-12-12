114 лет на троих: экс-футболисты приговорены за педофилию

В Испании три бывших футболиста были приговорены к тюремному заключению общим сроком в 114 лет за принудительные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Инцидент произошел в 2017 году. Мужчины отрицают свою вину.

Фигурантами уголовного дела стали три бывших игрока клуба четвертого дивизиона чемпионата Испании "Арандина", сообщает РИА Новости. Речь идет о Карлосе Куадрадо, Викторе Родригесе и Рауле Кальво. Им вменяется изнасилование 15-летней девушки, за что каждый из них получил по 38 лет.

Будут ли обвиняемые обжаловать решение суда остается неизвестным.