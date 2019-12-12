В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта

Участника боевых действий в Донбассе и музыканта Андрея Антоненко заподозрили в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом он проинформировал мировую общественность на своей странице в Facebook, отметив, что ему предъявили такое обвинение. Он также сообщил, что "будет обыск".

Эту информацию, также в Facebook, подтвердил бывший депутат Верховной рады и экс-глава парламентской делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев. Он возмутился тем, что в отношении Антоненко, который, по его словам, является известным музыкантом, военным, а также автором гимна Сил специальных операций, "шьют это дело!"

Арьев добавил, что сам Антоненко, с которым он успел переговорить, находится "в шоке, без преувеличений".

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.