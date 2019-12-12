За мак на участке пенсионерку осудили на 8 месяцев условно

Ковернинский районный суд назначил нижегородской пенсионерке 8 месяцев лишения свободы условно за "незаконное культивирование наркосодержащих растений".

На официальной странице суда рассказано, что 2 июля сотрудники полиции обнаружили по месту проживания гражданки С. 479 маков. После этого было возбуждено уголовное дело по статье 231 УК РФ "Незаконное культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры в особо крупном размере". Пожилой женщине грозил внушительный срок — до 8 лет лишения свободы.

Подозреваемая, которую на самом деле зовут Александра Егоровна Сироткина, не отпиралась. Беседуя с журналистами нижегородской программы "Кстати" женщина рассказала: "Я оставляла, если трава пропадала, я его (мак) козам даю. И гусям. Оставляю немного для посыпки булочек".

"Я всю жизнь проработала в сельской местности, и нигде я ничего не нарушала. Привлекли с милицией, наркотики развожу. А мне некогда с ним, с наркотиком, разводиться, у меня хозяйство, да дети! Шестеро. А внуков двенадцать!" — возмущалась бабушка.

Соседки осужденной старушки рассказали, что мак как сорняк растет у всех, и недоумевают, почему к ответственности привлекли именно Александру Егоровну. Участковый послал журналистов к своему руководству, и комментировать ситуацию отказался.

"С учетом наличия совокупности обстоятельств смягчающих уголовную ответственность и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил гражданке С. наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 6 месяцев", — отчитались в Ковернинском суде. — "Приговор в законную силу не вступил."