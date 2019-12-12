Гольдштейн сменил Левинталя на посту главы Еврейской АО

Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь ушел в отставку по собственному желанию. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Этим же указом президент назначил сенатора Ростислава Гольдштейна временно исполняющим обязанности руководителя региона.

Как передает ТАСС, Путин уже провел рабочую встречу с Гольдштейном.

Левинталь занял пост врио губернатора ЕАО 24 февраля 2015 года. 13 сентября 2015 года был избран губернатором региона, получив 75,42% голосов избирателей.

Гольдштейн стал членом Совета Федерации 22 сентября 2015 года. Он входит в комитет по бюджету и финансовым рынкам, комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых членами верхней палаты парламента. Имеет орден "За заслуги перед Отечеством" II степени (награжден в 2019 году).