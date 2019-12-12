Россия потратит на переселение соотечественников более 8 миллиардов

Россия потратит на выполнение госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа с бюджетом 8,4 миллиарда рублей. Соответствующий документ за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликован на сайте правительства.

Утвержденный план охватывает 2020 – 2022 годы. Ежегодно планируется тратить по 2,8 миллиарда рублей. Предполагается добровольно переселить 197,5 тысячи соотечественников.



Государственная программа по переселению соотечественников была утверждена указом президента от 22 июня 2006 года.

В июне глава МВД Владимир Колокольцев рассказал, что в прошлом году около 108 тысяч человек, проживающих за рубежом, переселилось в Россию, по госпрограмме.