Частная массажистка во время лечебной процедуры сломала младенцу ноги

Частная массажистка во время лечебной процедуры покалечила 7-месячного ребенка, сломав ему ноги. Родители малыша намерены обратиться в полицию.

Инцидент произошел в Красноярске. Девочка родилась в апреле 2019 года на несколько недель раньше положенного срока. Педиатры перинатального центра прописали ей курсы лечебного массажа. Родители ребенка решили обратиться к знакомой массажистке-частнице.

Мама девочки утверждает, что на лечебные процедуры мануальному терапевту уже доверяла первых двух детей — никаких проблем не возникало. Именно потому было принято решение обратиться к зарекомендовавшему себя специалисту снова. Однако на этот раз сеанс массажа обернулся плачевными последствиями. У девочки появилась температура, она не спала несколько суток и все время плакала, а ее правая нога перестала двигаться.

Родители обратились за помощью к врачам, которые и диагностировали у ребенка перелом обеих ног. Притом первая оказалась травмированной сразу в трех местах.

За два курса массажа родители заплатили женщине более 80 тысяч рублей. Изначально специалист не признавала своей вины, но потом предложила вернуть часть денег. Вскоре женщина вообще перестала выходить на связь, сообщает ТВК.

В местном Минздраве рассказали, что такие ситуации в крае происходят редко. За последние несколько лет был зафиксирован всего один инцидент. По словам специалистов, в России невозможно лицензировать услуги детского массажиста.

После перелома девочке наложили гипс. В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо и идет на поправку. Изначально родители хотели мирно решить вопрос с массажисткой, но теперь намерены подать на нее заявление в полицию.