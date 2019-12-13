В СМИ России больше нейтральных материалов о странах G7, чем в западных об РФ

Вслед за исследованием тенденций освещения России зарубежной прессой специалисты МИА "Россия сегодня" проанализировали публикации и эфиры основных российских СМИ.

Цель была зеркальная: выяснить тенденции освещения прессой России того, что происходит в странах "большой семерки" (G7).

Всего было проанализировано почти 65 тысяч материалов в первом полугодии 2019 года.

Из них 71 процент сообщений оказались по тональности нейтральными, 24 – критическими и 5 – позитивными.

Для сравнения: судя по исследованию публикаций западной прессы о России, чуть больше 48 процентов были по тональности нейтральны, около 50 процентов – негативны и лишь 2 носили позитивный характер.

Что касается стран, которым более всего уделяла внимание российская пресса, безусловным лидером являлись США, и о них же было больше всего критических материалов (31 процент).

На втором месте среди стран, о которых писали и говорили основные СМИ России, — Франция, на третьем – Великобритания. Она же находится на третьем месте по количеству критических материалов (21 процент).

Любопытная ситуация с освещением в российских СМИ Японии: она занимает второе место по количеству критических публикаций (24 процент), но и по доле позитивных сообщений она также на втором месте (11 процентов).

Больше всего положительных публикаций было об Италии (14 процентов), на третьей строчке — Франция (10 процентов).

Нейтрально по большей части пресса России писала и говорила о Канаде (91 процент), Германии и Италии (по 79 процентов).

Что касается критических тем, которые поднимали российские СМИ, — экономические санкции в отношении России, кризисы в Сирии, Венесуэле и на Украине, разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также попытки помешать строительству газопровода "Северный поток–2".

Что касается позитивной тональности, то она чаще всего присутствовала в материалах о развитии двусторонних отношений в области политики, бизнеса, культуры, науки и туризма.