Убийство Шеремета: Зеленский призвал найти заказчиков, Аваков обвинил Россию

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил следствие за проведенную работу по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета.

Он отметил, что предполагаемые убийцы задержаны, однако пока остается неясным, кто заказчик. Как сообщает ТАСС, он попросил, чтобы расследование не затягивалось и чтобы "не было в формате сериала".

На брифинге первый замглавы Нацполиции Украины Евгений Коваль заявил, что к преступлению причастны, по меньшей мере, пять человек: военная медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Грищенко, воевавшие в Донбассе.

К такому выводу следствие пришло после большого числа экспертиз, в том числе после изучения записей уличных видеокамер с привлечением специалистов из Великобритании, передает РИА Новости.



В свою очередь генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сказал, что пока это только первый шаг, так как установлены только те лица, которые совершили убийство. Необходимо установить и заказчиков.

Основной версией следствие считает убийство с целью дестабилизации ситуации на Украине. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Кроме того, по его словам, к преступлению может быть причастна и Россия. Он напомнил, что Шеремет обличал "нынешний режим в соседней державе", а также писал книгу вместе с Борисом Немцовым. "Поэтому это тоже может быть версией и это тоже рассматривается", — сказал Аваков.

Автомобиль, в котором ехал журналист Павел Шеремет, был подорван 20 июля 2016 года в центре Киева.