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12 декабря 201921:00 Михаил Антонов

Санкции против "Северного потока-2": США рассчитывают на преимущество в газовой сфере

Санкции против "Северного потока-2": США рассчитывают на преимущество в газовой сфере

Санкции против "Северного потока-2", заложенные в бюджет Пентагона, были ожидаемы, поскольку за счет ущемления европейцев Штаты хотят получить односторонние преимущества в газовой сфере. Такое заявление сделали в российском МИДе. Палата представителей США приняла документ, теперь его должен подписать Трамп. Реакция Европы оказалась предсказуемо жесткой. Еврокомиссар по торговле осудил санкции против законных предпринимателей, а сама Ассоциация европейского бизнеса потребовала, чтобы Евросоюз, наконец, сам, без вмешательства извне определял энергетическую политику. 

Чтобы отнять у кого-то деньги, нужно потратить деньги. Решение использовать газ в качестве оружия палата представителей американского Конгресса реализовала в виде отдельной статьи оборонного бюджета. Часть из 738 миллиардов долларов будет потрачена на санкции против компаний, участвующих в строительстве двух европейских газопроводов — "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Бей своих, чтобы чужие боялись.

"Сплоченность наших союзников под лидерством США крайне важна для нас, чтобы привлечь Россию к ответственности, чтобы предотвратить новую гонку вооружений. Я призываю моих коллег поддержать проект оборонного бюджета", — заявил конгрессмен Джим Купер.

"Призываю вас поддержать этот бюджет, поскольку мы являемся страной, находящейся на войне. Мы находимся в горячей войне с экстремистами по всему миру и холодной войне с нашими конкурентами — Россией, Китаем и другими государствами, которые не признают международных норм", — выступил с заявление член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Джон Льюис.

Под санкции могут попасть европейские партнеры "Газпрома": OMV, Wintershall, Shell. Но главная цель — владельцы трех трубоукладчиков, задействованных в Балтийском море, — итальянская компания Saipem и швейцарская Allseas. Их менеджерам и акционерам будет запрещен въезд в США, а активы заморожены. Подрядчики, которые работают также и в Мексиканском заливе, похоже, испугались. Как сообщает немецкая телекомпания NDR, руководство Saipem и Allseas заявили о готовности выйти из проекта, как только Трамп подпишет документ,а он уже обещал это сделать. Все ради энергетической безопасности Европы. Брюссель от такой заботы в растерянности.

"Мы получили эту информацию, мы начали ее изучать и оценивать. Дайте нам время, чтобы оценить, что мы можем сделать", — рассказал еврокомиссар по торговле Фил Хоган.

Пока новое европейское правительство собирается с мыслями, Германия уже все для себя решила. Немцы в ярости.

"Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США. Вмешательства извне и санкции экстерриториального характера мы принципиально отвергаем", — заявил глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Берлин исходит из того, что коммерческие проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток" находятся вне юрисдикции США. Пытаясь затруднить строительство газопроводов, Вашингтон рассчитывает создать на европейском рынке искусственный дефицит и восполнить его за счет своего сжиженного газа. Все шито белыми нитками, настолько, что партия Меркель определила это как враждебный акт и даже немецкие "зеленые", частенько выступающие против традиционной энергетики, назвали действия конгресса "беспрецедентным вмешательством". Немецкий бизнес в лоб потребовал от своего правительства остановить беспредел и рэкет. 

"Принятие санкций против "Северного потока-2" палатой представителей США — это выпад против европейского суверенитета и неприемлемое вмешательство в автономную энергетическую политику Европы. Они отрицательно скажутся на стараниях ЕС, выступающего в качестве посредника в ходе выработки транзитного соглашения между Россией и Украиной. Если санкции вступят в силу, то европейской промышленности и потребителям грозят рост цен на энергию", — прокомментировал ситуацию  председатель "Восточного комитета — Восточноевропейского союза немецкой экономики" Оливер Гермес.

Главная контрмера — это скорейшее завершение строительства. Чтобы американские санкции вступили в силу, оборонный бюджет должна одобрить верхняя палата Конгресса — Сенат, потом необходимо завизировать его у Трампа. После этого начинаются 60 дней, в течение которых Госдеп и американский Минфин должны предоставить в Белый дом перечень компаний, подлежащих наказанию. До окончания строительства "Северного потока-2", по оценкам немецких СМИ, пять недель. То есть время еще есть, но непонятно cколько.

Чтобы не происходило дальше, ясно одно: заокеанские союзники нанесли фатальный удар по проамериканским чувствам немцев. Демократическое большинство в палате представителей Конгресса частью политического класса Германии воспринималось как единственный источник тепла и света в мрачную эпоху Трампа. Этот источник погас.

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