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12 декабря 201920:35

"Ливерпуль" договорился с "Зальцбургом" о трансфере игрока сборной Японии

EPA

Английский "Ливерпуль" пришел к соглашению с австрийским футбольным клубом "РБ Зальцбург" о приобретении 24-летнего полузащитника Такуми Минамино. Игрок сборной Японии обойдется мерсисайдцам в 8,5 миллиона евро.

Минамино может присоединиться к своему новому клубу уже в ближайшее трансферное окно, которое откроется первого января 2020 года. Журналист Bleacher Report Football Сэм Тай выделил сильные качества японца: "Он быстро думает и принимает ключевые решения в штрафной. У него трудно отнять мяч, он отлично видит, куда пасовать, и усерден в прессинге".

Напомним, что "Ливерпуль" выступал с "РБ Зальцбург" в одной группе Лиги чемпионов. Именно после ответной встречи команд 10 декабря в "Ливерпуле" приняли окончательное решение о покупке Минамино. Японец настолько убедил представителей "красных" в своем классе.

В чемпионате Австрии полузащитник атакующего плана сыграл 15 матчей, в которых забил пять голов и еще пять раз выступал в роли ассистента.

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