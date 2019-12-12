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12 декабря 201920:43

Евротур. Сборная России уступает шведам первый период

EPA

Мужская сборная России по хоккею начала выступления на домашнем этапе Евротура матчем против команды Швеции. Завершился первый период, по итогам которого хоккеисты "Красной машины" уступают скандинавам со счетом 0:2. Матч проходит на "ЦСКА Арене".

Подопечные Алексея Кудашова пропустили первую шайбу уже на четвертой минуте матча, когда ворота Александра Самонова поразил Андре Петерсон. Спустя почти восемь минут после первой шайбы россияне пропустили и вторую – ее автором стал Даниэль Бродин.

Напомним, что после матча со Швецией России также предстоит сыграть с Чехией и Финляндией.

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