"Барселона" хочет купить Бога

Чемпион Испании "Барселона" заинтересована в приобретении 22-летнего футболиста сборной Кот д'Ивуар Жереми Бога. В настоящее время Бога выступает за итальянский "Сассуоло".

Бога перешел в "Сассуоло" из "Челси" прошлым летом и обошелся итальянцам в три миллиона евро. В нынешнем сезоне Жереми в 14 матчах забил 4 мяча и сделал 2 голевых передачи. Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Сассуоло" оценивает африканца в 12 миллионов евро.

"Барселона" намерена приобрести Бога во время летнего трансферного окна. В ближайшее время клубы начнут переговоры о трансфере иваурийца.