Путин предложил увековечить память Лужкова

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был политиком общероссийского масштаба. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности, которое началось с минуты молчания.

"Его всегда называли "крепкий хозяйственник" — он таким и был, но не только. Он был, безусловно, очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба", — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что Лужков очень много сделал для развития столицы России в самое сложное время. Он назвал его человеком своего времени. Путин попросил мэрию Москвы и правительство Российской Федерации внести предложения по увековечению памяти Лужкова.



Также на совещании президент проинформировал участников о саммите "нормандской четверки" и о встречах с лидерами Франции, Украины и Германии. Кроме того, на совещании обсуждались вопросы внутренней социально-экономической повестки дня.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, а также другие члены совета.