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12 декабря 201921:29

Международная федерация плавания не собирается переносить чемпионаты из России

Член бюро Международной федерации плавания (ФИНА), трехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников сообщил, что его организация не собирается лишать Россию права проведения чемпионата мира-2022 по плаванию на короткой воде и чемпионата мира-2025 по водным видам спорта.

Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало лишить Россию права принимать крупные международные соревнования. Но ФИНА пока не намерена исполнять это требование, мотивируя свое решение тем, что контракты уже подписаны.

В настоящее время в Кувейте проходит ФИНА, в участии которого принимает участие Владимир Сальников. " "ФИНА настроена оставить чемпионаты мира 2022 и 2025 годов в Казани", — приводит слова знаменитого пловца РИА Новости.

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