Сенат США согласился отправить Салливана послом в Россию

Американский Сенат утвердил кандидатуру заместителя государственного секретаря 60-летнего Джона Салливана на должность посла США в РФ​​​.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал телеканал C-Span, сообщив, что данное кадровое назначение одобрили 70 парламентариев, тогда как 22 высказались против.

При этом для утверждения решения достаточно простого большинства из 100 сенаторов.

После этого своим указом решение парламента должен завизировать президент США Дональд Трамп.

Салливан, который трудится в Государственном департаменте с мая 2017 года, сменит на посту Джона Хантсмана, который ранее завершил свою миссию в России.

Салливан считается человеком № 2 в американской дипломатии. В апреле 2018 года после увольнения президентом государственного секретаря Рекса Тиллерсона, в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США. Он является с американской стороны также сопредседателем диалога по противодействию международному терроризму.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отозвался о Салливане как об опытном и высокопрофессиональном дипломате и подчеркнул, что Москва рада будет с ним сотрудничать.