Ведущий "Кто против" выгнал политолога Никулина из студии программы в полной тишине

Политолог Андрей Никулин получил красную карточку от телеведущего Дмитрия Куликова и был изгнан из студии программы "Кто против?". Эксперт вмешался в ход обсуждения резонансного заявления украинского омбудсмена Татьяны Монаховой по защите государственного языка. Она заявила, что граждане Украины многого требуют от государства, тогда как государство требует только использования госязыка. Омбудсмен назвала украинский язык "инструментом вовлечения человека в общество" и "государствообразующим фактором".

Ведущий ток-шоу Куликов назвал слова Монаховой расистскими. Он также отметил, что она фактически предлагает русскоязычному населению Украины "убираться" из страны.

Никулин напомнил, что российской оппозиции также нередко предлагают переехать на Запад с формулировкой "не нравится — уезжайте". Куликов предложил своему оппоненту найти хоть одну подобную цитату российского государственного чиновника, но Никулин отреагировал так: "Они же не дураки, сами на Запад уезжают".



Выпад Никулина разозлил телеведущего, и он достал из кармана красную карточку с требованием "пойти вон отсюда". Куликов не стал слушать возражений политолога и рекомендовал ему уйти молча.