Мягко, но убедительно: американцев депортировали из-за нарушения законодательства РФ

Составлены административные протоколы о нарушении правил въезда в Российскую Федерацию. Районный суд Рязани — о пятерых гражданах Соединённых Штатов. Тех, кто, как утверждается, пообщались с учащимися одного из местных вузов и таким образом якобы нарвались на внезапную депортацию. По крайней мере, именно в таком духе новость преподносят так называемые либеральные СМИ. Используют стандартные формулировки — о вопиющем недружелюбии к иностранцам, закручивании гаек, новом железном занавесе. Ну и так далее. Да и сами американцы говорят, мол, абсолютно ничего криминального не делали.

Вот только есть тут и альтернативные информационные сводки, плюс важные подробности. Согласно которым — речь о сотрудниках университета Буффало, попавшихся на — ни много ни мало — незаконной преподавательской деятельности.

Иными словами, приехали в Россию по туристическим визам. Однако решили выступить перед рязанскими студентами с полноценной лекцией, чего делать права не имели.

Американцев в Рязанский институт пригласил директор консалтинговой компании "Центр маркетинга" Владимир Моторжин. Вот он, прячется за спины сотрудниц в офисе рязанского отделения "Деловой России". Жестикуляция выразительная.

"Вы дадите комментарий по поводу студентов? Нет?" – спросили его.

"Я не буду давать комментарий на эту тему. Я лучше сформулирую свою информацию и выложу её в доступном виде", — ответил Моторжин.

Пока комментариев нет. Как и ответа на главный вопрос: почему гости из Штатов не оформили рабочие визы, если едут преподавать? А если это просто "общение со аудиторией", как подают ситуацию некоторые СМИ, то откуда тогда чёткий план лекций и мероприятий?

"Мы должны знать, чем здесь люди занимаются. Это нормальная практика, имеет отношение не только к Америке, это нормальная визовая дисциплина. Если вы собираетесь здесь преподавать, скажите об этом прямо. Не надо тут искать какие-то лазейки", — заявил Павел Шипилин, политический аналитик.

Она здесь, потому что "любит Россию". Молли Андерсон, директор центра лидерства университета Буффало на встрече с рязанскими студентами сказала, что впервые в нашей стране.

Но вот фотография прошлого года — Молли в рязанском Кремле. На этот раз она много говорила о возможностях взаимного обучения американцев и россиян. Темы, например, такие: "Развитие лидерства у предпринимателей". Звучало красиво.

"Та самая тема лидерства, о которой рассказывали американские преподаватели – она может быть интерпретирована очень по-разному. Тот же Джин Шарп, основоположник теории цветных революций, тоже пишет свои работы о лидерстве, так что под видом лекции можно легко транслировать определённые политические ценности", — считает Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

Американцы жили в бутик-отеле, недешёвая такая командировка. В Рязанском филиале московского Политеха выступили ещё доктор философии Чарльз Линдси, эксперт по росту прибыльности Кортни Уолш, клинический доцент Мэри Энн Роджерс. Их университет в Буффало основан аж в ХIХ веке, среди выпускников комментатор CNN, например.

"Вполне приличный университет. Тут, скорее, надо спросить у этих людей: они ехали как туристы? Кто финансировал их поездку. Вполне закономерный вопрос, потому сейчас есть огромное количество фондов, которые спеиально должны заниматься борьбой со всяким влиянием", — отметил Эдуард Лозанский, президент Американского университета в Москве.

Воздействие через образовательные программы или делегации преподавателей за океаном называют "методом мягкой силы". Решением Советского районного суда Рязани американских визитёров попросили из страны. Мягко, но убедительно.