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12 декабря 201922:33

Минобороны России: сирийские боевики и "Белые каски" готовят очередную инсценировку

Военнослужащие России получили информацию, согласно которой в районе Идлибской зоны деэскалации готовится провокация со стороны сирийских боевиков и организации "Белые каски". Об этом сообщается в Facebook на странице Минобороны России.

По его словам, поступили сведения о том, что главари террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в России) совместно с членами псевдогуманитарной организации "Белые каски" запланировано проведение в населенных пунктах южной части Идлибской зоны деэскалации инсценировок применения отравляющих веществ, а также разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

Целью такой провокации является подготовка видео- и фотоматериалов, которые будут распространены в Сети, а также в ближневосточных и западных СМИ публикаций, где будут содержаться обвинения в адрес сирийских правительственных сил об использовании химического оружия в отношении мирных граждан и нанесении неизбирательных ударов.

В связи с этим российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от своих намерений и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

О подобном инциденте сообщалось ранее. В конце ноября боевики террористической группировки в Сирии, а также организация "Белые каски" готовили в Идлибской зоне деэскалации провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия.

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