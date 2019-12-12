Российские хоккеисты уступили шведам в первом матче этапа евротура

В Москве стартовал российский этап хоккейного евротура. Сборная России уступила команде Швеции с результатом 3:4.

Первый период сложился неудачно для россиян. На третьей минуте Андерс Петерсон реализовал численное преимущество, а на 12 минуте Даниэль Бродин удвоил результат. В начале второго периода счет стал угрожающим после броска Мальте Стремваля. Андрей Семегов уступил место в воротах Илье Сорокину. Но Вдим Шипачев одну шайбу отыграл. После двух периодов сет 3:1 в пользу скандинавов.

На 52 минуте Кирилл Капризов сократил преимущество шведов до минимума. Но через полминуты Даниэль Заев забросил четвертую шайбу. Но Капризов в большинстве забросил еще одну шайбу – 3:4. Попытки россиян уйти от поражения оказались тщетными. Сборная Швеции выиграла и набрала три очка.