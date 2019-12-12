Российские клубы провалились в еврокубках

Российские клубы крайне неудачно выступили в футбольных еврокубках. Впервые с 2002 года ни один из представителей России не смог пробиться в весеннюю стадию соревнований.

"Арсенал" и "Спартак" выбыли из Лиги Европы еще летом. ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы задолго до финиша группового этапа. В пятом туре проиграл "Байеру" в Лиге чемпионов на своем поле и лишился шансов подняться выше четвертого места "Локомотив". Однако "Зенит" и "Краснодар" сохраняли шансы на продолжение европейской кампании вплоть до последнего тура. Соответственно в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Но во вторник "Зенит" проиграл "Бенфике" в Лиссабоне 0:3 и оказался четвертым в своей группе. Ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы. Чемпион России завершил свою европейскую кампанию. В четверг наш футбол лишился последней надежды, после того, как "Краснодар" был бит в Мадриде местным "Хетафе" с тем же счетом, что и "Зенит".

Катастрофа российских клубов не ограничивается их досрочным вылетом из европейских кубков. Наша страна пропустила вперед Португалию в таблице коэффициентов. А это означает, что, начиная с сезона 2021/22, представительство России в еврокубках уменьшится. Можно будет делегировать не три, а два клуба в Лигу чемпионов. И это куда более серьезное последствие, чем отсутствие российских клубов в весенней фазе еврокубков.