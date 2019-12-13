"Химки" уверенно обыграли "Альбу" в Евролиге

Подмосковные "Химки" на своей площадке уверенно победили германскую "Альбу" в баскетбольной евролиге с результатом 104:87. Химчане прервали серию из четырех поражений.

Проиграв первую четверть 23:32, "Химки" переломили ход встречи и выиграли три остальных периода — 31:19, 23:12, 27:24. В итоге победа химчан с преимуществом в 17 очков. Наибольший вклад в успех внесли Девин Букер (24 очка, 10 подборов) и Алексей Швед (22 очка, 8 передач).

"Химки" прервали серию из четырех поражений, одержали седьмую победу в турнире и занимают восьмое место. 18 декабря химчане сыграют в Пирее с греческим "Олимпиакосом".