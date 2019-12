Сенат США признал геноцид армян в Османской империи

Сенат США признал, что в Османской империи в 1915 году происходил геноцид армян. Соответствующая резолюция призывает "официально признавать и помнить" данный факт. Ранее аналогичный документ был принят палатой представителей США, напоминает РИА Новости.

Решение сената вызвало реакцию Турции, которая всегда болезненно реагирует на данный вопрос и отвергает обвинения в геноциде армян. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун назвал принятие резолюции "безответственным шагом", который причинит ущерб отношениям между Анкарой и Вашингтоном.

Политик добавил, что принятый сенатом документ войдет в историю как свидетельство безответственных и иррациональных действий американских конгрессменов против Турции. Они будут ответственны за ухудшение отношений между двумя странами. История должна не разделять народы, а объединять их, отметил турецкий политик. Фахреттин Алтун напомнил также, что Анкара ранее предлагала создать международную группу историков, которая даст независимую оценку событиям 1915 года.

In every previous attempt to politicize history by some members of the US Congress, we reiterated our position to form a group to study it. We expressed that history should not be something that divides nations but unites them.