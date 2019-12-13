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13 декабря 201900:08

Сенат США признал геноцид армян в Османской империи

Сенат США признал, что в Османской империи в 1915 году происходил геноцид армян. Соответствующая резолюция призывает "официально признавать и помнить" данный факт. Ранее аналогичный документ был принят палатой представителей США, напоминает РИА Новости.

Решение сената вызвало реакцию Турции, которая всегда болезненно реагирует на данный вопрос и отвергает обвинения в геноциде армян. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун назвал принятие резолюции "безответственным шагом", который причинит ущерб отношениям между Анкарой и Вашингтоном.

Политик добавил, что принятый сенатом документ войдет в историю как свидетельство безответственных и иррациональных действий американских конгрессменов против Турции. Они будут ответственны за ухудшение отношений между двумя странами. История должна не разделять народы, а объединять их, отметил турецкий политик. Фахреттин Алтун напомнил также, что Анкара ранее предлагала создать международную группу историков, которая даст независимую оценку событиям 1915 года.

Османская империя в конце XIX – начале ХХ веков осуществляла гонения на армян. Погибло более полутора миллионов представителей этого народа. 23 государства мира, а также Европарламент и Всемирный совет церквей признали факт геноцида. 

В 1951 году США подали в Международный суд ООН заявление в поддержку жертв геноцида. В ряду наций и конфессий, пострадавших от геноцида, упоминались и армяне. Таким образом, фактически геноцид армян был признан Вашингтоном уже тогда. Но официально этот термин употребил лишь президент Рональд Рейган в 1981 году. Другие президенты отказались применять термин "геноцид" в отношении армян. В настоящее время геноцид армянского народа официально признан 49 штатами из 50. На федеральном уровне такого признания нет.

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