Акции, экоконкурсы, выдача паспортов: юные жители Мурманска и Архангельска отметили День Конституции

В Мурманске в День Конституции Областную думу посетили юные экологи. Школьники-победители различных экоконкурсов и их наставники встретились с депутатами, чтобы обсудить актуальные вопросы. Школьники рассказали о своих проектах и поделились результатами научно-исследовательской работы, передает телеканал "Россия 24".

Отметили День Конституции и в Архангельске. Там присоединились к всероссийской акции "Мы — граждане России!" Губернатор вручил первые паспорта 25 подросткам из дальних районов региона. Получить главный документ гражданина в День Конституции — очень символично.