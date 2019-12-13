Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходит представительный теннисный турнир. Сильнейший теннисист России Даниил Медведев пробился в полуфинал соревнований.

В четвертьфинале Даниил Медведев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:3, 6:1. Соперники провели на корте 57 минут.

Медведев вышел в полуфинал. Его соперники определится в Люка Пуй (Франция) — Давид Гоффен (Бельгия).