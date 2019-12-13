ЦСКА обыграл "Эспаньол" в Лиге Европы

Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.

ЦСКА лишился шансов на выход из группы, а "Эспаньол", напротив, обеспечил победу в группе Н. Поэтому матч носил характер тренировочному. Хозяева выступали вторым составом. Армейцы вышли на игру без своего основного вратаря и капитана Игоря Акинфеева. Место в воротах занял Илья Помазун.

Игра проходила живо с большим количеством острых моментов. И все же ЦСКА взял верх. На 84 минуте Никола Влашич смог нанести точный удар по воротам. Этот гол оказался единственным. ЦСКА выиграл 1:0, но в итоге остался последним в группе Н.