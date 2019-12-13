На выборах в парламент Британии абсолютное большинство получают консерваторы

В Британии на парламентских выборах консерваторы получают абсолютное большинство — 368 мест. Это данные экзит полов. Официальные цифры обнародуют утром.

И если прогнозы верны, то правящая Консервативная партия сможет самостоятельно сформировать правительство. С помощью этих выборов Королевство пытается преодолеть политический кризис, который случился из-за Brexit.

Вариантов развития событий несколько. Консерваторы по-прежнему планируют выйти из Евросоюза 31 января. Либерал-демократы хотят остаться с Брюсселем, а лейбористы обещают новый референдум, напоминает телеканал "Россия 24".