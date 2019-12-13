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13 декабря 201904:02

Генассамблея ООН приняла три российские резолюции о космосе

Генассамблея ООН приняла три российские резолюции, касающиеся космической сферы.

Первая из них – о неразмещении в космосе оружия. Документ содержит призыв ко всем мировым державам, особенно – к имеющим космический потенциал. Государства призываются к политическому обязательству не размещать первыми оружия в космосе. Авторы резолюции подчеркивают, что предотвращение гонки вооружений - первоочередная задача.

В связи с этим принята вторая резолюция России, которая называется "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве". Государства-члены ООН призываются к усилиям, нацеленным на предотвращение гонки вооружений, в том числе – в космической сфере.

Третья резолюция посвящена мерам по укреплению доверия и обеспечению транспарентности в космической деятельности.  

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