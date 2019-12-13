Маас: Германия надеется избежать санкций США за участие в "Северном потоке - 2"

Правительство Германии надеется избежать санкций со стороны США за участие в проекте "Северный поток - 2". Об этом в эфире немецкого телевидения заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Он надеется убедить американский сенат не утверждать оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции из-за строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Ранее против этих мер уже высказались представители Еврокомиссии по торговле и Ассоциация европейского бизнеса, напоминает телеканал "Россия 24". Они едины во мнении, что США не имеют права ограничивать законный бизнес по политизированным причинам.