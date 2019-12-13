Пожар в частном доме в Алтайском крае унес жизни шести человек

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело после гибели шести человек в результате пожара, вспыхнувшего в частном доме в селе Глубокое. Об этом сообщают представители пресс-центра следственного управления СК РФ по региону.

Как уточняется, частный дом в селе Глубокое Завьяловского района загорелся рано утром в пятницу, 13 декабря. По предварительным данным, в момент ЧП в доме находились шесть человек, в том числе четверо детей.

В настоящее время пожарные тушат возгорание, сообщает агентство "Интерфакс". Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, а также устанавливают личности погибших.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").