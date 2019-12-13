Японский самолет совершил вынужденную посадку из-за странной белой пыли в салоне

Пассажирский Boeing-777 японской авиакомпании All Nippon Airways совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за странной белой пыли, которая стала вылетать из системы кондиционирования салона. Лайнер совершал внутренний перелет, уточняет ТАСС.

Вскоре после взлета пассажиры сообщили о белой пыли, заполнившей салон. Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета — Син-Титосэ (префектура Хоккайдо). Пострадавших нет. Причины появления пыли выясняются.