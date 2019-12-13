Выборы в Британии: подсчитана половина голосов, Джонсон празднует победу

Британские консерваторы ушли в отрыв от лейбористов после подсчета почти половины голосов на досрочных парламентских выборах. Это значит, что консерваторы смогут самостоятельно сформировать правительство. Премьер Борис Джонсон празднует победу и уже заявил, что получил "сильный новый мандат" на проведение Brexit.

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин уйдет с поста после провала его партии на парламентских выборах, сообщает телеканал "Россия 24". Однако свое место в законодательном органе он сохранит. Корбин назвал результаты голосования разочаровывающими, но отметил, что пробудет на посту до избрания нового лидера.

Тем временем в Евросоюзе ждут официальных итогов голосования, но говорят, что готовы к выходу королевства из ЕС. По информации британских СМИ, Джонсон может внести сделку на суд британских депутатов уже в следующую субботу, 21 декабря.