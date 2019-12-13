Депутат Госдумы: продление европейских санкций не несет никакой угрозы для России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что продление европейских санкций не несет для экономики России никакой угрозы. Он также сказал, что решение о продлении ограничений "не красит" партнеров из ЕС. Позицию Евросоюза в данном вопросе депутат назвал "крайне неконструктивной".

Санкции сплотили и помогли решить помогли решить ряд экономических вопросов – таких, к примеру, как импортозамещение, уверен депутат. Россия и дальше будет выстраивать дружественную политику в отношении других стран и не намерена сворачивать с пути сотрудничества, подчеркнул Шеремет.

На саммите в Брюсселе лидеры ЕС решили продлить антироссийские санкции еще на полгода, напоминает РИА Новости.