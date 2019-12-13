Виктор Гончаренко: ЦСКА заслужил победу над "Эспаньолом"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен игрой своих футболистов в заключительной встрече группового этапа Лиги Европы против испанского "Эспаньола". По мнению наставника красно-синих, к армейцам вернулось везение, которого не хватало в предыдущих матчах.

"Игра получилась интересной для болельщиков. Моменты возникали как у нас, так и у "Эспаньола". Наверное, к нам вернулось везение, которого не было ранее. Думаю, мы заслужили эту победу. Молодые ребята вышли и показали хорошую игру на протяжении всех 90 минут. В отпуск уходим с хорошим настроением", – цитирует Гончаренко РИА Новости.

Напомним, что ЦСКА на выезде обыграл "Эспаньол" со счетом 1:0. Ранее армейский клуб потерял шансы на выход из группы Лиги Европы.