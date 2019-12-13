Кость мамонта, найденную в Люберцах, передали в музей

Останки мамонта в Подмосковье! Фрагменты древнего животного нашли в карьере в Люберцах. Обнаружил их водитель бульдозера и тут же отвез в краеведческий музей.

С ней обращаются как с дорогим гостем — нежно, бережно. Над костью мамонта в краеведческом музее без преувеличения трясутся. Слишком уж древний артефакт. И главное — редкий для этих мест.

"Нам очень повезло. Мы нашли один из древнейших экспонатов в Московской области. На мою долю выпали забрать этот предмет у того, кто нашел, и привезти в музей", — говорит Андрей Чистов, хранитель фонда Люберецкого краеведческого музея.



Грудной позвонок взрослого мамонта, вероятнее всего, самки, музею передал в дар бульдозерист Мирзаян Шайхутдинов. Такие находки обычно замечают на десятках метров под землей. То, что машинист бульдозера заметил кость в песке, привезенном с карьера, — большая удача.

"Из комка песка торчал какой-то фрагмент. Я остановил бульдозер, вышел посмотреть, разбил это комок, а там оказалась эта кость", — рассказывает Мирзаян Шайхутдинов.

Это уникальная находка: кость мамонта — это очередное подтверждение того, что на территории Подмосковья они жили. Для подмосковного музея, куда находка попала, — повод готовиться к наплыву посетителей. Осталось место найти.

"Это вызывает интерес либо у специалистов, либо у школьников, которым вообще вся эта экзотика очень нравится. Потому что какая бы ни была мультимедиа, увидеть воочию оригинал всегда интереснее", — отмечает Татьяна Гордеева, методист-экскурсовод Люберецкого краеведческого музея.

Место для нового экспоната примеряют в центре экспозиции. Постамент пока временный. Чтобы выставить позвонок на всеобщее обозрение, надо дождаться официального подтверждения его подлинности. Но даже по фотографиям палеонтологи уже дают заключения — сомнений быть не может.

"Скорее всего это был взрослый мамонт, не очень крупный", — считает старшего научного сотрудника Палеонтологического института РАН Евгения Мащенко.

Люберецкая находка, помимо того что станет экспонатом музея, впоследствии может быть использована и в научных целях. Для создания более полной картины жизни древних млекопитающих в этой части страны.