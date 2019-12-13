Открытое горение на крейсере "Адмирал Кузнецов" ликвидировано

Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, огонь был потушен около пяти часов утра. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Сейчас осуществляется проливка конструкций. Тушение осложнялось сильным задымлением и высокими температурами.

Пожар начался днем 12 декабря в первом энергоотсеке на восьмой палубе. Его причиной могли стать сварочные работы. Двенадцать человек пострадали, шестеро из них находятся в реанимации. Вечером тело было найдено погибшего военнослужащего. В настоящее время судьба одного члена экипажа остается неизвестной.