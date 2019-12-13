"Флорида" уступила "Айлендерс", Бобровский отразил 27 бросков

Российский вратарь "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский не смог помочь своей команды обыграть "Нью-Йорк Айлендерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда уступили гостям со счетом 1:3. Россиянин отразил 27 бросок из 29.

Последняя шайба была заброшена уже в пустые ворота. Ее автором стал Андерс Ли. Также в составе победителей отличились Девон Тэйвз и Мэттью Барзал. Единственный гол "пантер" оказался на счету Майка Хоффмана.

Российский форвард "Флориды" Евгений Дадонов результативными действиями не отметился. Вратарь "островитян" Семен Варламов остался в запасе.

В других встречах дня "Ванкувер Кэнакс" на своем льду оказался сильнее "Каролина Харрикейнз" в овертайме со счетом 1:0, а "Лос-Анджелес Кингз" в гостях взял верх над "Анахайм Дакс" – 2:1.