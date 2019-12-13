Врио губернатора Кобзев прибыл в Иркутскую область

В пятницу в Иркутской области встретили нового руководителя. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Кобзев. Указ о присвоении ему звания генерал-полковника внутренней службы размещен на официальном портале правовой информации. Кобзева официально представят чиновникам и бизнес-сообществу региона, передает телеканал "Россия 24".

Накануне Игоря Кобзева принял президент России Владимир Путин. Ранее врио губернатора был заместителем главы МЧС, главным государственным инспектором по пожарному надзору. Министр Евгений Зиничев высоко оценил его профессионализм.

Как сообщалось, в четверг в отставку с поста губернатора Иркутской области подал коммунист Сергей Левченко, неоднократно подвергавшийся критике федеральных

властей, особенно в части ликвидации последствий масштабных летних паводков.