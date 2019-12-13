Пробежка после шоколадки: ученые предлагают писать на этикетках, как нужно сжигать калории

Ученые предлагают писать на этикетках сведения о периоде сжигания калорий.

Исследователи из британского университета Лафборо пришли к выводу, что многие не могут понять информацию о содержании жира и калорийности продукта и соответственно не могут оценить его влияние с точки зрения энергетического баланса. Информация же о физических нагрузках, будь то пробежка или длительная ходьба, воспринимается намного проще, сообщает ТАСС. Например, после шоколадного батончика человеку понадобится прогулка продолжительностью 42 минуты или 22-минутная пробежка.

Размещение такой информации на этикетах способствуют тому, что люди становятся более разборчивыми при выборе продуктов и уменьшают свой ежедневный рацион в среднем на 200 калорий.

По словам автора исследования Аманды Дейли, многие считают главной причиной лишнего веса переедание, но это не так. "В основном к ожирению приводит употребление пищи небольшими порциями, но очень часто", — подчеркнула она.