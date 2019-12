Хет-трик Панарина принес "Рейнджерс" победу над "Сан-Хосе"

Матчем между "Сан-Хосе Шаркс" и "Нью-Йорк Рейнджерс" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Главным героем встречи стал российский форвард гостей Артемий Панарин, оформивший хет-трик. Его команда обыграла "акул" со счетом 6:3.

Кроме трех шайб, одна из которых была заброшена уже в пустые ворота, россиянин один раз ассистировал партнерам. Теперь в активе 28-летнего хоккеиста стало 41 (18 голов + 23 передачи) очко. Панарин является лучшим бомбардиром нынешнего сезона НХЛ среди российских игроков.

If you find him, he will score. pic.twitter.com/fPNIkRQA5C