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13 декабря 201909:15

Тренер "Краснодара" Матвеев: мы понимали, что будет сложно

ФК "Краснодар"

Наставник футбольного клуба "Краснодар" Сергей Матвеев после поражения своих подопечных от испанского "Хетафе" (0:3) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы, отметил, что соперник был лучше, хотя и "быки" настраивались на победу.

""Хетафе" победил заслуженно, но до 75-й минуты была равная игра, — цитирует Матвеева портал Чемпионат.Com. – Были обоюдные подходы. Мы ожидали плотного матча, так как "Хетафе" играет в плотный футбол. После забитого мяча упустили инициативу и проиграли".

"Наш соперник – очень дисциплинированная команда. Мы не ожидали легкой прогулки. Понимали, что будет сложно, но и что нужно побеждать. Вышли играть в двух форвардов, но не устояли. Обидно, но что поделать. Это футбол", — продолжил тренер "быков".

Матвеев отметил, что его клубу хотелось подойти к перерыву в верхней части таблицы премьер-лиги: "Чтобы подождать возвращения травмированных и весной выглядеть чуть более интересно. Надеялись на успех в группе Лиги Европы, но не сложилось".

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