Россияне рассказали, чем больше всего боятся заболеть

Россияне больше всего боятся рака, инсульта и ВИЧ.

В декабре портал "Здоровье Mail.ru" провел опрос и выяснил, какие болезни пугают граждан России больше сегодня. На первом месте с большим отрывом оказались онкологические заболевания – их боятся 69 процентов опрошенных. Следом идут инсульт (36 процентов) и ВИЧ (30 процентов).

Четвертую и пятую позиции заняли болезни сердца (26 процентов) и гепатит С (20 процентов). 15 процентов россиян бояться туберкулеза, заболеваний, передающиеся половым путем, болезней органов дыхания и гриппа, сообщает ТАСС.

По данным опроса, три четверти россиян следят за своим здоровьем, но понимают, что и их может настигнуть болезнь. При этом 8 процентов назвали себя слишком мнительными.