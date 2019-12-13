Звание FIAP/Gold первым в России получил ямальский фотограф

Ямальский фотограф первым в России получил звание Международной федерации фотографического искусства (FIAP). Эта федерация насчитывает более 85 национальных объединений по всему миру и представляет интересы порядка миллиона фотографов.

Фотограф Сергей Анисимов свои путешествия по Арктике превратил в работу, передают "Вести Ямал". Он побывал в двух десятках экспедиций по самым непроходимым местам Севера. За его плечами остров Врангеля, Шпицберген, Земля Франца Иосифа, а также Чукотка, остров Белый, Гренландия и Канада. Сергей уже удостоен более 600 наград в различных фотоконкурсах, в том числе из 49 стран.