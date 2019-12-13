Нижегородца арестовали за конское ржание

На два месяца арестован нижегородец, который два года изводил соседей громкой записью конского ржания и топота. Жителям многоквартирного дома на Березовской улице приходилось слушать эти оглушительные звуки по расписанию в течение двух лет.

В будни запись звучала с 17 до 19 часов, а в выходные с 11 до 23 часов, сообщает РИА Новости. 46-летний любитель лошадей пояснял, что так он мстит соседям сверху за их громкий топот по утрам. От атаки звуком страдал весь подъезд.

Все попытки наладить отношения с соседом проваливались, иногда дело доходило до рукоприкладства. После этого соседи обратились в полицию. По решению суда на мужчину был наложен штраф в 5 тысяч рублей, который он, впрочем, так и не оплатил.

Теперь возбуждено уголовное дело. По статье 117 Уголовного кодекса России ("Истязание"). Речь идет не об истязании лошадей, чьё дикое ржание раздается из-за закрытой двери квартиры 46-летнего гражданина, а его соседей, конечно.

Ведется следствие. Однако соседи настаивают, что арестованный на два месяца мужчина представляет непосредственную опасность для окружающих и нуждается в психиатрической помощи.