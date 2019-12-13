Чемпионы поменялись машинами. Хэмилтон и Росси устроили автомотошоу

Шестикратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон и семикратный чемпион MotoGP итальянец Валентино Росси устроили совместные гонки с обменом техники на трассе в испанской Валенсии. Это было шоу, в котором чуть лучше выглядел мотогонщик.

Хэмилтон – большой поклонник мотоциклов и гонял на Yamaha MotoGP YZR-M1 2019 года, на которой Росси сам ездил всего несколько недель назад на этой же трассе. А Росси сел в кокпит гоночного автомобиля Льюиса, на котором тот выиграл чемпионат "Формулы-1" 2017 года.

По информации издания Motorsport, на формулическом болиде Валентино отстал от Льюиса всего на 1,5 секунды, а на байке был быстрее на 4 секунды – похоже, негласную победу на тестах нужно отдать итальянцу.

"Здорово видеть такую легенду, как Валентино, в кокпите болида. Я очень рад за него, за то, что он впервые попробовал настоящую гоночную машину. Это напомнило мне мой первый заезд в машине "Формулы-1", — сказал Льюис.

"Раньше я был большим поклонником Льюиса, но теперь зауважал его еще больше. Я почувствовал себя настоящим пилотом "Формулы-1". Я не хотел, чтобы этот день заканчивался", — сообщил журналистам Росси.