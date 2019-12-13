Полпред Меняйло представил Кобзева иркутским депутатам и правительству

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева депутатам, региональному правительству и бизнес-сообществу.

Меняйло отметил, что сейчас главная задача — решить проблемы пострадавших от наводнения. Также Кобзеву предстоит "понять Иркутскую область, посмотреть все своими глазами, пройти своими ногами и организовать работу".

В свою очередь Игорь Кобзев назвал своей главной задачей повышение уровня качества жизни иркутян, передает ТАСС.

"Четкое взаимодействие, оперативное реагирование, мониторинг ситуации, своевременные инициативы и предложения — все это я буду требовать от вас в полном объеме", — обратился Кобзев к чиновникам.

Накануне Владимир Путин принял отставку прежнего главы Иркутской области Сергея Левченко. Он ушел по собственному желанию, но после череды скандалов. Он неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно после того как провалил ликвидацию последствий летних паводков.